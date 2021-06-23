AK Partili vekil Turan’dan çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını sümen altı etmeye çalışıyor

A Haber ekranlarında CHP medyasının Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in Sezgin Baran Korkmaz kavgasını sümen altı etme çabaları değerlendirildi. Memleket Meselesi’ne konuk olan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ‘’CHP’ye bunlar yakışıyor, işin kötü tarafı CHP’de yadırganmıyor da bunlar. CHP’nin öyle bir yapısı var ki asla bu skandallar konuşulmuyor, ‘dost kavgası’ olarak sunuluyor bu haber.’’ dedi

A Haber'de Yılmaz Özdil – Uğur Dündar tartışmasıyla alevlenen CHP medyasındaki kara para skandalı değerlendirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan şu ifadeleri kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'tatil bana yakışıyor' sözünden mülhem bir cümle üretecek olursak CHP'ye bunlar yakışıyor, işin kötü tarafı CHP'de yadırganmıyor da bunlar.

''GÖZLERDEN KAÇIRMA GAYRETİNDELER''

CHP'nin öyle bir yapısı var ki asla bu skandallar konuşulmuyor, 'dost kavgası' olarak sunuluyor bu haber. Hemen sümen altı edip gözlerden kaçırma gayretindeler. Akıl babaları bunlara şöyle bir strateji önermiş; siz sürekli rakibinizi konuşun, topu onların yarı sahasında çevirin, onlara saldırın, suçlayın. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' sözünde olduğu gibi.

''SOSYAL MEDYA PATRONLARIYLA BERABER ÇALIŞIYORLAR

Maşallah sosyal medya patronlarıyla da beraber çalışıyorlar. 24 Nisan'da Biden'ın sözde Ermeni soykırımına yanıt olarak yayınlanan basın açıklamaması YouTube kaldırdı. Fakat aynı YouTube bir mafya babasını anasayfaya taşıyor. Dünyada bir kirli düzen var ve bu düzene uyarsanız akredite olmuş oluyorsunuz.