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AK Partili Ömer Çelik’ten Pınar Gültekin açıklaması: Hukuki süreçleri takip edeceğiz

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 13:40
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik' indirimiyle ilgili açıklama yaptı. Ömer Çelik, “Hukuki süreçleri takip edeceğiz, yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir.” dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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