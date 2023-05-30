AK Partili olduğu için ekmek satmamışlardı! Tehdit edilen çocuk ve ailesi A Haber’de

Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy ile fark atarak seçimde zafer elde etti. Bu gelişme sonrası Cumhur İttifakı'na gönül veren milyonlar sokaklarda seçim sonuçlarını kutladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan kesimler de devreye girdi. Geçtiğimiz gün İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir fırından ekmek almaya giden çocuk "Reis" diye bağırınca ağır hakaretler sonrası dükkandan kovulmuştu. Sonrasında çocuğun ailesi fırına gelirken işletme sahibi eline bıçak alıp "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek aileyi yine dükkandan kovmuştu. Görüntüler sonrası harekete geçen Sultangazi Zabıta ekipleri, dükkanı mühürleyip işyeri açma ruhsatını da iptal etmişti. Tehdit edilen çocuk ve ailesi olayın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. "AK Partiye verdiğimiz oyların zayi olmadığını tekrardan gördük"