AK Partili isimden A Haber canlı yayınında 2022 yılı asgari ücreti için flaş açıklama

Melih Altınok'un sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan 'Sebep Sonuç' programının konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan oldu. 2022 yılı asgari ücreti zam oranıyla ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaaslan, "Vatandaşımızı işçimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve onları rahatlatacak bir sonuç çıkacaktır muhakkak. " ifadelerini kullandı.

A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu 'Sebep Sonuç' programının konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan oldu. Asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulunan Karaaslan, "Vatandaşımızı işçimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek ve onları rahatlatacak bir sonuç çıkacaktır muhakkak. " dedi.

"TÜRKİYE BAŞKA BİR BOYUTA GEÇİYOR"

Küresel tehditler çağı yaşadığımızı aktaran Karaaslan, "Küresel ticaretle ilgili büyük değişimlerin yaşandığı zaman diliminden geçiyoruz. Taşlar yerinden oynadı ama bir süre sonra yerini bulacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni bir ekonomik modele geçiyoruz diyerek ifade ettiği durum bir kabuk değişimi. Türkiye başka bir boyuta geçiyor. Bugüne kadarki ezberlenmiş yöntemlerle değil. Dolayısıyla büyük bir değişimin arefesindeyiz. Kurlara yansıması var. Dediğiniz gibi küresel yaşananların ülkemize etkileri var bundan kendimizi ayıramayız. Maalesef bunu kullananlar var. Ticaret Bakanlığımız bu konuda çok yoğun bir çalışma yürütüyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EN GÜÇLÜ SIÇRAMASINI BU DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRECEK"

Yaşanan değişimin şu an etkileri olduğunu da söyleyen Karaaslan, "Fakat bu etkiler olumluya dönecektir. Çünkü Türkiye'de son açıklanan rakamlar büyük bir umut veriyor. Büyüme rakamlarından bahsediyorum. G20 ülkeleri arasında büyümede birinci sıradayız. Böyle bir süreçte Türkiye'nin sağlam bir alt yapısı olmasıydı her yönden bu süreçten zararlı çıkabilirdi. Türkiye en güçlü sıçramasını inşallah bu dönemde gerçekleştirecek. Bu sıkıntıların ardından." dedi.

"BUNUN VATANDAŞA YANSIMAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Karaaslan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: Burada sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerine çok güçlü vurgu yaparak söylediği şey bu süreçten nasıl çıkacağız? Bu süreçten bildiğimiz anlamda bel bağladığımız enflasyon, döviz kur, faiz denklemi içinde değil. Bu süreçten üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı ön plana alarak, güçlenerek büyüyerek küresel liderlik konusunda daha iddialı olarak çıkacağız. Dolayısıyla bunun vatandaşa yansımaması mümkün değil."