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AK Partili belediyeler deprem bölgesinde! Deprem bölgesinde çocuklara çam sakızı çoban armağanı

A Haber
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Giriş: 21.04.2023 11:01
AK Partili belediyeler depremin yaralarını sarmak için sahada. Bayramda da depremzedeler yalnız bırakılmadı. Çocuklara özel hediyeler hazırlandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin A Haber muhabiri Yusuf Gül’e özel açıklamalarda bulundu.
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