27 Şubat 2025, Perşembe
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AK Parti'li Ala: Biz sonuca bakarız!
İmralı'dan terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı sonrası AK Parti'den ilk değerlendirme geldi. A Haber'e konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Çağrının özü, silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" dedi. Ala, PKK'nın silah bırakıp kendisini feshetmesi halinde Türkiye'nin prangalarından kurtulacağını vurguladı.