AK Parti'den Suriye için yeni tezkere açıklaması | Video

Suriye için yeni tezkere gerekli mi? sorusuna TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yanıt verdi. Bostancı, ''Yeni bir tezkere gerektirecek durum yok. Mevcut tezkereyle her türlü operasyon gerçekleştirilebilir.'' açıklamasında bulundu.