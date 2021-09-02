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AK Parti'den CHP'li Tanju Özcan'a tepki: İnsanlık dışı davranıştır

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Giriş: 02.09.2021 19:33
Güncelleme:02.09.2021 19:33
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MYK toplantısı sonrasında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın çirkin açıklamalarına tepki gösterdi. "Bu insanlık dışı davranıştır" dedi.

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tüp bebek tedavisi için yardım isteyen bir kadına yönelik sözlerini ise "insanlık dışı yaklaşım" olarak nitelendirdi.

TANJU ÖZCAN'IN 'TÜP BEBEK' SÖZLERİNE TEPKİ

Bu insanlık dışı bir yaklaşım. Faşistlik ve ahlaksızlığın ikiz kardeşidir. Bir kadınla ilgili son derece iğrenç bir ifadeyi orada espiri konusu olarak anlatıyor. Kadınla ilgili böyle bir değerlendirme insanlık dışı. Bununla birlikte kadının kıyafetiyle ilgili değerlendirme yaptı, bu ayrı bir skandal. Özürü dilerken bile 40 tane şart koşuyor. 'Kadınlar insandır biz de insan oğluyuz.' Yakışan söz budur. Bunun dışındaki çirkinlik söyleyen kişiye aittir.

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