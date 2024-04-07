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AK Parti'den 40 soruluk anket

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2024 10:51
AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kaybının nedenini araştırmayı sürdürüyor. AK Parti bir kez daha sahaya inecek. Vatandaşa 40 maddeden oluşan anketle "Neden sandığa gitmediniz?" diye soracak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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