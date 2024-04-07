07 Nisan 2024, Pazar
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AK Parti'den 40 soruluk anket
AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kaybının nedenini araştırmayı sürdürüyor. AK Parti bir kez daha sahaya inecek. Vatandaşa 40 maddeden oluşan anketle "Neden sandığa gitmediniz?" diye soracak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.