AK Parti’den 40 soruluk anket

AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan oy kaybının nedenini araştırmayı sürdürüyor. AK Parti bir kez daha sahaya inecek. Vatandaşa 40 maddeden oluşan anketle "Neden sandığa gitmediniz?" diye soracak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

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