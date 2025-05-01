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AK Parti’den 1 Mayıs’a özel videolu paylaşım

AK Parti'den 1 Mayıs'a özel videolu paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 10:42
AK Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir videolu paylaşımda bulundu. Paylaşımda "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

AK Parti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla videolu kutlama mesajı paylaştı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Taş üstüne taş koyan, alın teriyle hayatı omuzlayan, üretimiyle Türkiye'ye değer katan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

İşçileri ziyaretinden görüntülerine yer verilen videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözleri paylaşıldı:
"İETT'de işçi olarak hayata başlamış ve cumhurbaşkanlığı görevine kadar gelmiş bir kardeşinizim. Ülkemizle birlikte tüm dünyada coşkuyla kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Bu vesileyle helal rızık peşinde koşan tüm işçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

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