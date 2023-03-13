AK Parti'de aday adaylığı süreci nasıl olacak? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz buradaki konuşmasında "Aday müracaatları 16 Mart'a kadar devam edecek" dedi. Yavuz ayrıca bugün saat 16.00'da HÜDA PAR ile görüşeceklerini ifade etti.

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