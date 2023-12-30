30 Aralık 2023, Cumartesi
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AK Parti yeni yıla “Karar Mesaisi” ile giriyor! Sıra adayların ismini belirlemede
AK Parti 2024 yılının ilk gününe çalışarak başlayacak. Genel Merkez’de üst komisyon toplanacak tek tek adayların ismi belirlenecek. Eş zamanlı olarak teşkilat da sahaya inecek. Seçmenin kapısını çalacak. Bu arada kampanya ekibi beyanname yazımına başladı. "Gerçek Belediyecilik" vurgulu kampanyanın ilk sunumu Başkan Erdoğan'a 10 gün içerisinde yapılacak vatandaşla da 15 Ocak'ta paylaşılacak. İşte AK Parti'nin yol haritası...