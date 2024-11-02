AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyasi cehalet ve saygısızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Özel “diktatörlük” ve “darbecilik” eleştirisi yapmak istiyorsa, kendi partisinin “siyasi sabıkası” ile hesaplaşmalıdır." dedi. Özel'in partisi içinde liderlik yeterliliğin sorgulandığına dikkat çekerken, "Siyasi yürüyüşlerinde yol haritası olmayanları kendi iç kavgalarıyla baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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