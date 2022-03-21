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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Türkiye herkese umut oldu

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Giriş: 21.03.2022 18:33
Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantıda Rusya-Ukrayna savaşı, bölgedeki son durum ve Türkiye'nin diplomasi girişimlerinin ele alındı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, Başkan Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenskiy ile görüştüğünü belirtti. Ayrıca Ömer Çelik, temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapılacak mı sorusuna da yanıt verdi. İşte haberin detayları...
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