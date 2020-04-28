AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Normalleşme nasıl olacak?" sorusuna yanıt | Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tedbirlere sıkı şekilde uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşmeyi konuşabileceğiz. Tedbirlerde gevşeme olursa, kuralsızlıklar ortaya çıkarsa bugün havalar güzel evde oturmak zor oluyor diye atacağımız adım normalleşmeyi birkaç aya atabilir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK sonrası açıklamalarda bulundu.

MAYIS SONUNA DOĞRU NORMALLEŞMEYİ KONUŞABİLECEĞİZ

Sokağa çıkma yasağı diyoruz ama esasında doğru adın bunun vatandaşımızın sokakta herhangi bir şekilde bir hastalıkla karşı karşıya kalmasını engelleme çabasıdır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu salgın karşısında daha kırılgan oldukları bilim adamları tavsiye ettiler. Bunlara yasak demek doğru değil bunlar tedbirlerdir. Tedbirlere sıkı şekilde uyarsak Mayıs sonuna doğru normalleşmeyi konuşabileceğiz. Tedbirlerde gevşeme olursa, kuralsızlıklar ortaya çıkarsa bugün havalar güzel evde oturmak zor oluyor diye atacağımız adım normalleşmeyi birkaç aya atabilir.

Şu anda en büyük vurgumuz, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere tam olarak uyulması normalleşmeyi hızlandıracaktır. Şair 'Beni güzel havalar mahvetti' demişti. Biz tedbiri alalım, bu güzel havalar bizi mahvetmesin. Büyüklerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Hayatımızın bereketi onlardır.

Suriyeli gencin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Sabah babası ile görüştüm, üzüntümüzü belirttim. Kendisine 'siz bizim kardeşimizsiniz, evladınız da bizim evladımızdır' dedim. İdari ve adli soruşturma yürüyor. Bildiğim kadarıyla en son bilgi sulh ceza hakimliğine sevkedilmişti, tutuklandı zannediyorum. Güvenliğimiz hukuku korumak ve yüceltmek içindir. Her bir can azizdir. Adli soruşturma titizlikle yürütülecektir. Buraya herhangi bir önyargıyla davranmak zaten sözkonusu değildir. Bu kayıptan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Ailesine de söyledim. Kendisi de 'Ben kardeş olduğumuzu biliyorum, size teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanımıza selamlarımı iletiyorum' dedi.