AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten kritik açıklamalar: Devletimiz tüm senaryolara hazır

AK Parti MKYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik “Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz” dedi. Öte yandan "Devletimiz tüm senaryolara hazır bir şekilde çalışıyor" mesajı veren Çelik, "Ukrayna'da diplomatik misyonlarımız görevinin başında. Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın temastayız." ifadelerine yer verdi. Çelik, "Montrö Sözleşmesi’nin Türkiye açısından ne duruma geldiği hakkında devlet kurumları bütün senaryolar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Hem hukuki hem diplomatik açıdan gerekli hazırlıklar yerine getirilmiştir." şeklinde konuştu.

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