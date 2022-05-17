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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na "Aliya İzzetbegoviç" tepkisi

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Giriş: 17.05.2022 20:34
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için “mağara” ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır." sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bayrampaşa'da bulunan Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Deniz Baykal, Aliya İzzetbegoviç'i ziyaret etmişti. Onun yaşadığı yerde, mağarada görüşmüşlerdi." demişti

Bu sözlere sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bosna Direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetbegoviç'in karargahı için "mağara" ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

BOŞNAKLAR "ÖZÜR" BEKLİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Aliya İzzetbegoviç'in savaş karargahına "mağara" demesinden rahatsızlık duyan Boşnaklar, Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediklerini duyurmuştu.

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