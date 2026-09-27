TBMM 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim 2026 Perşembe günü yeni yasama yılına başlayacak. 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul'a hitap edecek, ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerine seslenecek. Yeni dönemde yargı paketleri, Terörsüz Türkiye süreci ve yoğun yasama gündemi öne çıkacak. Akşam saatlerinde ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek.