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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunanistan provokatif eylemlerden kaçınmalıdır

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Giriş: 23.02.2021 20:56
Güncelleme:23.02.2021 20:57
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Yunanistan'ın bugün 4 f-16 savaş uçağıyla "TCG Çeşme" gemisine yönelik tacizlerine tepki gösterdi ve uyarılarda bulundu. "Yunan jetlerinin bu kadar yakın mesafeye gelmesi, burada yaptıkları eylem kuşkusuz provokatif eylemdir." diyen Çelik, "Bugünkü tablo istikşafi görüşmelerle başlayan olumlu atmosfere uygun değil. Mesele Ege'yi barış denizi yapmaktır. Bunu bulabilecek imkan varken gereksiz sertleşmelere gerek yok." dedi.

Maalesef ne zaman AB Türkiye ilişkilerinde bir pozitif gündem oluşsa böyle bir durum ortaya çıkıyor. Yunan jetlerinin bu kadar yakın mesafeye gelmesi, burada yaptıkları eylem kuşkusuz provokatif eylemdir. Bunlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz. Nihayetinde bizim unsurlarımız da gereken cevabı vermiştir. Yunan jetlerinin sınırları aşarak aşırı bir şekilde yaklaşması şeklinde ortaya çıkmıştır. Bu gerginlikten uzak durulması gerekir. Yunanistan'ın bundan vazgeçmesi gerekir. Türkiye diplomatik kanalları güçlendirsin deniyor, bu tek taraflı Türkiye'ye söylenmemeli. Bunun Yunan tarafına da telkinlerde bulunması gerekiyor. Bugünkü tablo istikşafi görüşmelerle başlayan olumlu atmosfere uygun değil. Mesele Ege'yi barış denizi yapmaktır. Bunu bulabilecek imkan varken gereksiz sertleşmelere gerek yok. Burada TSK unsurları, diğer unsurlarımız görevlerinin başında. Sonuçta da kazan kazan formülüne ulaşacak imkanımız vardır."

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