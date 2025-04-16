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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 20:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sohbetlerimizde bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından söz açılırdı. Biz rahatsızlığını önemsemesi gerektiğini ifade ederdik. O her seferinde iyi, güzel günlere ulaşalım Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım bizim de işimizde ondan sonrası kolay derdi. Hepimizin temennisi, duası bu zorlu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi" dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret etti!
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