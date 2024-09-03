03 Eylül 2024, Salı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümete kılıç çektiler diyenler vesayeti diriltmek istiyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada partideki değişim hazırlıklarına değinirken büyük kongreye ilişkin takvimin Mart ayında netleşeceğini belirtti. Teğmenlerin yemin töreninde yaşananlara yönelik de konuşan Çelik 'Hükümete kılıç çektiler' diyenlerin vesayeti diriltmek istediğini vurguladı. Diğer yandan Başkan Erdoğan ve AK Partililere hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu'na CHP'nin sahip çıkmasını yorumlayan Çelik CHP'nin kirli dili himaye ettiğini belirtti. BRICS üyeliğine de değinen Çelik, talep sürecinin işlediğini ama somut bir gelişme olmadığını ifade etti.