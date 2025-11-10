AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı’nda çatlak ve kırılganlık yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda çatlak kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz.” sözlerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN