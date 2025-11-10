10 Kasım 2025, Pazartesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak ve kırılganlık yok
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 15:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Cumhur İttifakı'nda kriz bekleyen bir sektör var. Marjinal, aşırı uçlarda dolaşan bir takım odaklar var. Bunlara morallerini bozacak cevaplarını veriyoruz. Cumhur İttifakı'nda çatlak kırılganlık yok. Bu şer şebekelerinin bölge barışının başına neler getirmeye çalıştığını görüyoruz.” sözlerine yer verdi.
