AK Parti sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Türkiye’ye zarar vermeye çalışıyorlar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot ve tüketimi durdurma çağrılarını hedef alarak, "Bu çağrılar bir siyasi parti değil, marjinal bir örgüt tarafından yapılabilir. Türkiye’ye zarar vermek için her yolu deniyorlar" dedi. Çelik, Özel’in açıklamalarının demokrasiye zarar vermek amacıyla yapıldığını belirterek, "CHP zihniyeti, Türkiye’yi kendi mülkleri zannetmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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