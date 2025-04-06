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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 17:28
Güncelleme:06.04.2025 17:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultay sırasında yaptığı skandal açıklamalara yönelik A Haber'de konuştu. Çelik, "CHP siyaset üretemez, yalnızca kurultay yapar. Özgür Özel yalan siyaseti yapıyor. Siyasi cehalet içerisinde." dedi. Özel'in "cunta" sözleriyle Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef almasına sert tepki gösteren Çelik, "Cuntanın bütün koordinatları ve üretimi CHP'ye aittir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik, boykot çağrısı ile Türkiye ekonomisini hedef alan Özel'in sosyal bölücülük yaptığını vurguladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de
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