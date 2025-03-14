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AK Parti neden kapatılmak istendi? Erdoğan’ı siyasetten silmek istediler

AK Parti neden kapatılmak istendi? Erdoğan'ı siyasetten silmek istediler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 13:33
Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan dönemin Başbakanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile AK Parti’nin kapatılmasını içeren iddianame 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. O davanın üzerinden tam 17 yıl geçti. Parti kapatma davasına giden süreçte neler yaşandı? Analiz haberimizde
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AK Parti neden kapatılmak istendi? Erdoğan’ı siyasetten silmek istediler
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AK Parti neden kapatılmak istendi?
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