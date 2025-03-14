AK Parti neden kapatılmak istendi? Erdoğan’ı siyasetten silmek istediler

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya tarafından hazırlanan dönemin Başbakanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile AK Parti’nin kapatılmasını içeren iddianame 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesi'ne sunuldu. O davanın üzerinden tam 17 yıl geçti. Parti kapatma davasına giden süreçte neler yaşandı? Analiz haberimizde

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