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AK Parti MYK toplanıyor! MYK'nın gündeminde neler var?

AK Parti MYK toplanıyor! MYK'nın gündeminde neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.08.2024 13:46
AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. MYK'nın gündemini A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. Akkuş, "Bugün MYK’da arka arkaya sunumlar olacağını söylemek mümkün. Önce dış ilişkiler ardından siyasi ve hukuki işler sonra çevre, şehir başkanlığı ve hemen ardından da gençlik kolları başkanlığının birer sunumları olacağını söyleyebiliriz. AK Parti bir yandan da 14 Ağustos tarihine hazırlanıyor. Özellikle artık partinin 23. Yılını kutlanacak olduğu o gün slogan ise “Adı AK Parti” olacak. Onun öncesinde AK Parti’ye bazı geçişlerin olup olmayacağı yönünde bazı iddialar vardı kulislerde. Biraz da bu konunun ele alınacak olduğunu söyleyebiliriz. AK Parti kendisine gelen talepleri değerlendiriyor demek bu noktada daha doğru olacak. Önümüzdeki birkaç güç içerisinde en azından çarşambaya kadar netlik kazanmış olacak. Akabinde ise akşam saatlerinde MYK açıklaması Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılacak." ifadelerini kullandı.
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