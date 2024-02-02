AK Parti Muğla Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın A Haber'de: Halka hizmet etmek için geliyoruz

Marmaris'i yeni dönemde neler bekliyor? AK Parti Muğla Büyükşehir Başkan Adayı Aydın Ayaydın, A Haber muhabiri Vural Efecik'in sorularını yanıtladı. Ayaydın, "Biz halka hizmet etmek için geliyoruz. Bugüne kadar onları hep oyalamışlar ama hiçbir hizmet getirmemişler." dedi.

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