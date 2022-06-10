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AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: 1 artı 6'lık masada HDP 6 genel başkana ayar veriyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2022 22:05
Güncelleme:10.06.2022 22:20
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olarak göz kırpması sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener’den üstü kapalı ‘ben de varım’ çıkışı geldi. 6'lı ittifakta HDP’nin de aralarında olduğu ama adı konmayan ortaklığı A Haber’de Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen Memleket Meselesi’nde AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, yorumladı. Özboyacı, henüz adayını bile açıklamayan ve Türkiye’nin önünü tıkamak isteyen zillet ittifakını “HDP'nin 'ayar' verdiği bir masa” olarak niteledi ve ittifakın adını 1 artı 6'lık masa şeklinde ilan etti.

SON DAKİKA: A Haber'de önemli tespitlerde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle,

6'LI MASANIN ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?

"Bu konuyu farklı noktalardan ele almak lazım. Masanın etrafında 6 parti genel başkanı var. HDP ile görüntü vermemek adına gizledikleri 6 artı1'lik bir ittifak var. Bu masada bir irade eksikliği mevcut. Görüntüde menfaatleri ve çıkarları için bir araya gelmiş bir masa var. Bir şuursuzlukları var ve delaleti şu; ilk toplantılarını 28 Şubat'ta yaptılar ve bu isimde ittifakla anılmayı hak ettiler. Çünkü içinde 28 Şubat aktörleri var. Ortak bir fikirleri yok. Dış politika anlamında Türkiye'ye ne vadediyorlar belli değil.

"6 PARTİ BAŞKANI HDP'NİN ARKASINA TAKILMIŞ"

Daha 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' diye uyduruk bir metin kaleme alıp da daha Cumhurbaşkanını kimin seçeceğini bile karar veremeyen bir ittifaktan bahsediyoruz. Bunun yanında başka başka konularda çeliştiklerini görüyoruz. Mesela HDP ve terör bağlantısı konusu. Ben bu masaya 6 artı bir değil 1 artı 6 diyorum. Çünkü HDP'ye vagonluk eden bir masa HDP'nin ayar verdiği bir masa var. HDP ile görüntü veremiyorlar. HDP başı çekiyor. 6 parti başkanı HDP'nin arkasına takılmış durumda.

"SİYASETTE EN HAFİF TABİRLE BİR AYARDIR"

Düşünün siz HDP'nin PKK ile terör ile bağlantısına yorum bile yapamıyorsunuz. Terör ile bağlantısına yorum yapamadığınız gibi terör örgütlerini kınayamayan bir tavır sergiliyorsunuz. Ve üzerine şu anda tutuklu olan bir kişi tarafından 'Utanmıyor musunuz?' diye itham ediliyorsunuz. Siyasette en hafif tabirle bir ayardır. Ve Selahattin Demirtaş'tan 6'lı masaya gelen bu ayara bir tane genel başkanın da tek bir kelime söz ettiğini göremedik."

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