10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti İzmir mitingi | Başkan Erdoğan'dan İzmir'i hizmetsizliğe mahkum eden CHP'ye tepki

AK Parti İzmir mitingi | Başkan Erdoğan'dan İzmir'i hizmetsizliğe mahkum eden CHP'ye tepki

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2024 15:09
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, İzmir'de düzenlenen mitinge katıldı. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nı on binlerce vatandaş büyük bir coşkuyla doldurdu. Başkan Erdoğan mitingde önemli açıklamalarda bulunurken, meydanda 100 bin vatandaş olduğunu açıkladı. Erdoğan, İzmir'i hizmetsizliğe mahkum eden CHP'ye tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Erdoğan, "Eline mikrofon alan posta koyuyor her gelen tekme tokat dalıyor." dedi. CHP'nin DEM ile yaptığı sözde kent uzlaşısı adı altındaki ittifaka da değinen Erdoğan, "Gizli saklı işleri var." ifadelerini kullandı.
CHP’ye İzmir tepkisi: İzmir buna mahkum mu?
CHP'ye İzmir tepkisi: İzmir buna mahkum mu?
İzmirliler Başkan Erdoğan’ı bekliyor
İzmirliler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Bakan Uraloğlu A Haber’de anlattı
Bakan Uraloğlu A Haber'de anlattı
11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-ABD ortak açıklamasının şifreleri
Türkiye-ABD ortak açıklamasının şifreleri
Başkan Erdoğan’ın Ramazan ayı programı
Başkan Erdoğan'ın Ramazan ayı programı
Sakarya’da DEAŞ operasyonu
Sakarya'da DEAŞ operasyonu
Agit Akan’a MAHZEN darbesi
Agit Akan'a MAHZEN darbesi
İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'a yeni metro hattı
Türkiye’ye adanmış bir hayat!
Türkiye’ye adanmış bir hayat!
CHP’de “Burcu Köksal” krizi büyüyor!
CHP'de “Burcu Köksal” krizi büyüyor!
Ekrem İmamoğlu’ndan metro yalanı itirafı!
Ekrem İmamoğlu'ndan metro yalanı itirafı!
Daha Fazla Video Göster