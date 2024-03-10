10 Mart 2024, Pazar
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AK Parti İzmir mitingi | Başkan Erdoğan'dan İzmir'i hizmetsizliğe mahkum eden CHP'ye tepki
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin 31 Mart yerel seçimler kapsamında, İzmir'de düzenlenen mitinge katıldı. İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nı on binlerce vatandaş büyük bir coşkuyla doldurdu. Başkan Erdoğan mitingde önemli açıklamalarda bulunurken, meydanda 100 bin vatandaş olduğunu açıkladı. Erdoğan, İzmir'i hizmetsizliğe mahkum eden CHP'ye tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yüklenen Erdoğan, "Eline mikrofon alan posta koyuyor her gelen tekme tokat dalıyor." dedi. CHP'nin DEM ile yaptığı sözde kent uzlaşısı adı altındaki ittifaka da değinen Erdoğan, "Gizli saklı işleri var." ifadelerini kullandı.