04 Mayıs 2023, Perşembe
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AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı: CHP Atatürkçülere Atatürk düşmanlarını dayattı
14 Mayıs seçimlerinde HDPKK’nın da at koşturduğu 7’li koalisyonda Cumhurbaşkanı adayı gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye ve Atatürk’e dair bütün değerleri alt üst ederek iktidar hevesine girişti. İçinde FETÖ ile bağlantılısı olan isimlerin de yer aldığı vekil listesinde Atatürkçülüğü ile bilinen İzmir ilimiz bir oyuna getirilme peşinde. CHP’de perde arkasında vatandaşa çaktırılmadan dayatılan ‘terör’ listesine A Haber’e konuk olan AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı çok sert çıktı.Bursalı “CHP’de Atatürkçülere, Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatılan bir liste var” dedi.