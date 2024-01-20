AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan A Haber'de anlattı: Bize oy vermeyenler 'çok çalışıyorsunuz' diye kızıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da 37 ilçe adayı açıklıyor. Peki İstanbul’da sahada son durum ne? AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayan, “İstanbulumuzu Yeniden İstanbul diyerek gönül belediyeciliğine kavuşturacağız.” Öte yandan Ayan, AK Parti’ye oy vermeyen kişilerin sahada kendilerine çok çalıştıkları nedeniyle kızdıklarını anlattı.

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