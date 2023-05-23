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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de: Toplum zikzakları sevmez

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 09:01
28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de Erkan Tan'ın konuğu oldu. Kabaktepe, seçim gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki gösterek, "CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor." ifadelerini kullandı.
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