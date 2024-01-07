07 Ocak 2024, Pazar
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AK Parti İstanbul (İBB) adayı Murat Kurum kimdir?
AK Parti tarafından İBB adayı olarak açıklanan Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir açıklama yaptı. Kurum, "Kutlu yolculuğun ilk adımını attık." diyerek seçim kampanyası sürecine resmen başladı. Kurum, "İstanbul yeniden özüne dönecek" derken 100 günlük acil eylem planı hazırladıklarını da duyurdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.