09 Mayıs 2023, Salı
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AK Parti işçinin, emekçinin yanında! Çalışan istedi AK Parti yaptı
AK Parti iktidarlarında, çalışanlar ile ilgili önemli adımlar atıldı. 1 Mayıs'ın resmi tatil olarak ilan edilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, EYT sorunun çözümü ve sözleşmelilere kadro kararlarının altında AK Parti'nin imzası yer aldı. CHP'nin yönetimlerindeki belediyelerde işçi kıyımı yaşanırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla çalışanları ilgilendiren birçok kalıcı düzenleme hayata geçirildi.