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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum A Haber'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 10:14
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurum, "Fatih Camii’nden sonra inşallah açıklamamızı yapacağız. Duamızı ettik hayır duasını almaya geldik. İnşallah buradan da Fatih Camii’mize gideceğiz orada da ikinci Fatih’imiz İstanbulumuzun şehrin fatihi Sultan Mehmet Han’ı ziyaret edeceğiz." dedi.
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