AK Parti Grup toplantısı! Bakanlardan flaş açıklamalar

AK Parti Grup Toplantısı’na katılan bakanlar gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik terör gözaltısı ile ilgili olarak, "Yargı en doğru kararı verecektir, güvenelim." dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TUSAŞ saldırısında yaralananların durumunun iyiye gittiğini belirtti. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ise ocak ayında doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağını müjdeledi.

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