AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'dan canlı yayında son dakika açıklamaları

A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu canlı yayında Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. İBB'nin karla mücadele konusundaki başarısızlığı hakkında "İlk kez hakikatle yüzleştiler" ifadelerini kullandı. Bazı İETT otobüslerinde kar lastiği dahi bulunmadığını söyleyen Göksu, İmamoğlu'nun İstanbul'u bir kariyer planlaması olarak kullandığını söyledi. Göksu ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" iddialarına da yanıt verdi. İşte detaylar...