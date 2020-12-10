CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak

Dün Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri CHP ile HDP'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olayları ile ilgili tepkilerini dile getirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eşine şiddet uygulayan HDP Muş Milletvekili Mensur Işık ile eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik'in tecavüzüne uğrayan 3 çocuk annesi D.K'yı gündeme getirdi. AK Partili Zengin, "Tuma Çelik sizin vekilinizken bir kadına tecavüz etmiş, sizin vekilinizken. Sizin vekilinizken başka bir milletvekiliniz kendi eşini dövmüş, daha uzağa gitmeye gerek yok, sizin haberiniz de varken üstelik. Milletvekilleriniz, bir kadına olabilecek en kötü suçların birden fazlasını işlemişler. Şimdi, böyleyken demek ki sizin kendi politikalarınız bir şiddet üretiyor" dedi.