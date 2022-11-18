AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de: Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş İstiklal'de yapılan terör saldırısıyla ilgili "Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var. Saldırı sadece terör örgütlerinden ibaret değil." ifadelerini kullandı.

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