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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de: Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var

A Haber
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Giriş: 18.11.2022 16:34
Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş İstiklal'de yapılan terör saldırısıyla ilgili "Teröre silah ve istihbarat desteği veren ülkeler var. Saldırı sadece terör örgütlerinden ibaret değil." ifadelerini kullandı.
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