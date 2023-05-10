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AK Parti gençler için dev adımlar attı

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 08:48
Güncelleme:10.05.2023 08:48
Başkan Erdoğan gençlere ne vadediyor? Gençlerin iradesi sandığa nasıl yansıyacak? AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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