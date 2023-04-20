AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına silahlı saldırı

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, parti binası önüne gelen bir şahıs elindeki silahı peş peşe ateşlendi. AK Parti'ye yönelik olduğu öğrenilen olay üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 el silah sesinin duyulduğu öğrenildi. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. O anlar da yan binada bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.