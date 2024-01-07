07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Bitlis adayı Nesrullah Tanğlay oldu

AK Parti Bitlis adayı Nesrullah Tanğlay oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 15:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını tek tek açıkladı. AK Parti Bitlis adayı Nesrullah Tanğlay oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Artvin adayı
AK Parti Artvin adayı
Murat Kurum’dan “İstanbul” toplantısı
Murat Kurum'dan “İstanbul” toplantısı
Başkan Erdoğan 26 ismi tek tek açıkladı
Başkan Erdoğan 26 ismi tek tek açıkladı
AK Parti’nin kurulmasını sağlayan İstanbul devrimi!
AK Parti'nin kurulmasını sağlayan İstanbul devrimi!
Başkan salona böyle geldi!
Başkan salona böyle geldi!
Tüm gözler Başkan Erdoğan’da
Tüm gözler Başkan Erdoğan'da
94’ten önce başlayan hikaye...
94'ten önce başlayan hikaye...
28 Mayıs gecesi konan hedef!
28 Mayıs gecesi konan hedef!
Daha Fazla Video Göster