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AK Parti Ankara mitingi bugün! A Haber özel yayını

A Haber
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Giriş: 30.04.2023 14:06
AK Parti büyük Ankara mitingini bugün düzenliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı.
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