22 Ocak 2024, Pazartesi
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AK Parti Ankara ilçe adayları belli oluyor! AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı tarih ve saati A Haber ekranlarında duyurdu
Yerel seçim hazırlıklarına tam gaz devam eden AK Parti'de İstanbul ilçe adaylarının açıklanmasının ardından tüm gözler Ankara ilçe adaylarının kimler olacağına çevrildi. Adayların ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı AK Parti'nin Ankara ilçe adaylarının açıklanacağı tarih ve saati A Haber ekranlarında duyurdu. İşte detaylar...