AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'nın 5 yılı boş yılı oldu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacağını söyleyen Altınok, "Beş yılımız boş yıl oldu. Ne yazık ki başkentimiz boş kent oldu. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak." dedi. Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkanı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz." diye konuştu.

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