AK Parti aday listesini YSK’ya sundu! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gündü. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son rötuşları yaptı ve 600 adayı belirledi. Listede sürprizler var. Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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