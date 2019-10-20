PKK'da çözülme hızla sürüyor! 300 bin TL ödülle aranan iki terörist teslim oldu |VİDEO

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı. İçişleri Bakanlığı, gri listedeki 2 teröristin ailelerinin de ikna çalışmalarına katılmasıyla teslim olduklarını bildirdi.

Van'da 300 bin lira ödülle aranan iki terörist il jandarma komutanlığına teslim oldu.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sürdürülen iç güvenlik operasyonları örgütteki çözülmeyi hızlandırdı.

İKİ TERÖRİST TESLİM OLDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van kırsalında faaliyet gösteren iki terörist ailelerinin de yardımı ile ikna edildi.

Silah bırakan teröristler van il jandarma komutanlığına teslim oldu. İki terörist, arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.