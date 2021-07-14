Aidat borcunu apartmana asmak suç sayıldı!

Apartman ve site yöneticilerini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Aidat borcu olan site sakininin borcunu WhatsApp gruplarından ya da sitedeki panodan duyurmak suç sayıldı. Denizli'de aidat borcu olanların listesini kapıya asan apartman yöneticisi suçlu sayıldı. Peki böyle bir durumda apartman yöneticisi kişisel verileri ihlal etmiş sayılır mı?

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