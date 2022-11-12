Afyon'un ilk kadın Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı

Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi; Kübra Güran Yiğitbaşı. Onu makamında otururken görmek çok zor. Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar’ı geliştirmek için her an sahada. A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Selçuk Aydın, Vali Yiğitbaşı'nın bir günlük programına eşlik etti.