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10.02.2020
Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda sivil yaralandı |Video
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.
8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.
8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, patlamada 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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