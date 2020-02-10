Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda sivil yaralandı |Video

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinin Rajo yolunda bomba yüklü araç patladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

8 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklar yaptığı açıklamada, patlamada 8 sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.